"Люди в нашому клубі пов’язані неймовірною ментальною та братерською силою. Вони вже тривалий час живуть і чудово працюють як одна сім’я, що полегшує роботу мені як тренеру та дозволяє сфокусуватися на головному – грі в футбол.

"Фантастична ініціатива", – Пушіч пояснив значення благодійного матчу Шахтаря в Японії

У тих обставинах, які є сьогодні, ми завжди повинні ставити собі запитання: що ми можемо зробити тут і зараз для того, щоб покращити ситуацію? Наш обов’язок – грати якомога краще на європейській арені, щоб дарувати людям радість та гордість за свою країну. І це прекрасний обов’язок, тому що ми знаємо, для чого це робимо.

Я з величезною повагою ставлюся до людей у клубі, які продовжують працювати в таких обставинах. Для мене це неймовірно. Я в Шахтарі 2 місяці, але відчуваю, що я тут вже два роки. Це багато говорить про інтенсивність, з якою ми працюємо в цих обставинах. І коли я бачу, як важко ці люди працюють, наскільки вони віддані клубу, наскільки старанно мої гравці прагнуть представити свій клуб та особливо свою країну в міжнародних матчах після таких довгих переїздів – я дуже пишаюся ними", – цитує Пушіча Трибуна.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.