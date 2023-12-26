"Ми вже зараз знаходимося в лідируючій частині таблиці, хоча й ділимо це положення з іншими командами. Дуже жорстка конкуренція. Можливо, саме для Шахтаря вона ще складніша, адже ми виступаємо у єврокубках, тому мусимо багато часу витрачати на переїзди і тренування, віддавати багато енергії. Також відчувається значна різниця в атмосфері на стадіонах у різних турнірах, тому доводиться справлятися з цим психологічним аспектом. Це непросто, але ми продовжуємо змагатися і вже показали, що можемо домінувати й перемагати.

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Та ми побачили, що це досить складний чемпіонат, де чимало команд віддають перевагу грі в обороні, – непросто діяти проти таких суперників. Але, як я вже казав, ми показали, що здатні конкурувати, що є кандидатами на боротьбу за чемпіонство. Ми не одні такі, є ще кілька команд. На нас чекає цікава друга частина сезону", – цитує Пушіча клубна прес-служба Шахтаря.

До слова, на зимову перерву "гірники" пішли на четвертій сходинці УПЛ. Підопічні Пушіча мають у своєму активі 31 турнірний пункт після 15 матчів.

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