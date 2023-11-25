Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч прокоментував неприємний для Юхима Коноплі епізод на початку матчу 15-го туру УПЛ проти Полісся (0:0).

"Для нас це, звісно, був поганий момент, бо не хочеться втрачати гравця основи після п'яти хвилин гри.

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І я думаю, що травма серйозна, тому що він міцний футболіст і не вийде з гри просто так. Ми точно не знаємо, у чому полягає проблема, напевно, дізнаємося більше найближчим часом. Для нього справи виглядають не дуже добре. Водночас гравець, що замінив його, Гочолеішвілі, гарно впорався і доклав багато зусиль під час гри", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар набрав 25 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, маючи дві гри у запасі.

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