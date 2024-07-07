"Це була дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента. Загалом, мені сподобався перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але ми швидко виправилися і почали грати добре. Незважаючи на нічию, у другому таймі ми створили багато гарних моментів, і якість футболу була дуже високою. Було декілька порушень правил, які, на мою думку, рефері мав би зафіксувати, але він їх не побачив.

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У будь-якому випадку, я задоволений сьогоднішнім матчем. Інтенсивність була на високому рівні, гравці показали себе добре. Цю гру можна зарахувати як гарну тренувальну сесію.

Є дві важливі речі. По-перше – інтенсивність гри. Ми повинні працювати над нашою фізичною формою, і підготовка має бути на високому рівні. Друге – це те, як ми граємо. У другому таймі ми покращили нашу гру, і я хочу бачити наші головні принципи гри незалежно від того, чи ми з м’ячем чи без. Сьогодні була гарна нагода побачити, як відбувався перебіг подій під високим тиском. Можливо, ми трохи були не в формі, але загалом я дуже задоволений підходом своїх гравців до цієї гри", – сказав Пушіч у інтервʼю для прес-служби клубу.

Нагадаємо, це був другий товариський матч "гірників" на зборах у Словенії. Наступний поєдинок підопічні Маріно Пушіча зіграють 17 липня проти Бешикташа.

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