Пушіч оцінив другий спаринг Шахтаря на літніх зборах: "Ми були трохи не в формі"
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч прокоментував матч проти Хайдука.
"Це була дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента. Загалом, мені сподобався перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але ми швидко виправилися і почали грати добре. Незважаючи на нічию, у другому таймі ми створили багато гарних моментів, і якість футболу була дуже високою. Було декілька порушень правил, які, на мою думку, рефері мав би зафіксувати, але він їх не побачив.
Шахтар дізнався ім'я четвертого спаринг-партнера на зборах у Словенії – 16-разовий чемпіон, який хоче зірку Динам
У будь-якому випадку, я задоволений сьогоднішнім матчем. Інтенсивність була на високому рівні, гравці показали себе добре. Цю гру можна зарахувати як гарну тренувальну сесію.
Є дві важливі речі. По-перше – інтенсивність гри. Ми повинні працювати над нашою фізичною формою, і підготовка має бути на високому рівні. Друге – це те, як ми граємо. У другому таймі ми покращили нашу гру, і я хочу бачити наші головні принципи гри незалежно від того, чи ми з м’ячем чи без. Сьогодні була гарна нагода побачити, як відбувався перебіг подій під високим тиском. Можливо, ми трохи були не в формі, але загалом я дуже задоволений підходом своїх гравців до цієї гри", – сказав Пушіч у інтервʼю для прес-служби клубу.
Нагадаємо, це був другий товариський матч "гірників" на зборах у Словенії. Наступний поєдинок підопічні Маріно Пушіча зіграють 17 липня проти Бешикташа.
Шахтар не зміг дотиснути Хайдук у другому товариському матчі – "гірники" вперше зіграли в новій формі