Аль-Джазіра в своїх офіційних соцмережах оголосила про підписання контракту з Маріно Пушічем. В офіційному комюніке клуб назвав Пушіча нідерландцем, хоча 54-річний фахівець має подвійне громадянство – боснійське і нідерландське, а сам він народився в Мостарі.

Пушіч знайшов собі нову команду – несподіваний вибір екс-наставника Шахтаря

Терміни угоди не розголошуються.

"Я Маріно Пушіч, і я готовий до нового виклику", – зазначив Пушіч на своїй відеопрезентації.

За Аль-Джазіру виступає чемпіон світу у складі збірної Франції Набіль Фекір.

Після двох турів нового сезону Аль-Джазіра йде на 7-му місці турнірної таблиці. На старті чемпіонату команда зазнала однієї поразки і здобула одну перемогу.