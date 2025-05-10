Наставник Шахтаря Маріно Пушіч прокоментував нічию з Зорею (0:0) у матчі 28-го туру УПЛ, а також оцінив кадрову ситуацію перед поєдинком з Динамо.

"Зіграли відмінний матч з Зорею, провели гідну гру з огляду на те, що ми грали в меншості майже весь матч проти серйозного суперника. І я був вражений і задоволений тим, що побачив.

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Цуканов і Фарина? Мені подобається працювати з молодими гравцями, це філософія клубу. Академія існує не просто так, і молоді мають конкурувати. Віктор Цуканов був постійно з першою командою, був на тренуваннях і заслужив на свій шанс. І показав, що заслужив на нього не просто так.

Участь Різника, Судакова та Матвієнка у фіналі Кубка України? Щиро кажучи, я не знаю. У них пошкодження, і ми поки не знаємо, коли вони повернуться. Знатимемо через кілька днів.

Тиск на тренера? У такій команді, як Шахтар, дуже тонка лінія між успіхом та невдачею, і в сезоні було багато матчів, де ми заслужили перемогти», – сказав Пушіч у коментарі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, фінал Кубка України між Шахтарем та Динамо відбудеться у середу, 14 травня, у Житомирі.

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