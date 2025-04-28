"Нам не вистачало Судакова у матчі з Динамо. Георгій – фантастичний гравець.

Судаков став пріоритетною ціллю для гранда, який бореться за ЛЧ – трансферний бюджет оцінюють у 100-160 мільйонів

Коли ти хороший футболіст, як він, а він уже майже два роки під моїм керівництвом демонструє результати, зокрема й на рівні Ліги чемпіонів, де провів дуже хороші матчі та забивав голи, то в такому віці, звісно, стаєш дуже цікавим для багатьох клубів. Я вважаю, що для такого таланту в Україні, з амбіціями, можливостями та здібностями, як у нього, цілком нормально грати у п’ятірці найкращих ліг. Такі амбіції неодмінно викличуть інтерес клубів.

Багато моїх закордонних колег у таких чемпіонатах також запитують мене про нього, і вони це роблять не просто так. Тож це нормальний процес, і ми побачимо в кінці сезону, як усе піде, залишить він нас чи ні. Але ми також є клубом, де багато молодих гравців, і це також наша філософія – розвивати цих молодих гравців до певного рівня, щоб їх можна було продати на наступний рівень. Тож це частина філософії, це все цілком нормально.

Якщо таке станеться, якщо хтось піде за велику суму, ми повинні пишатися, тому що ми добре попрацювали. А потім нам потрібно знову будувати й оновлювати команду. І це цілком нормально. Тому я не здивований, що до нього є великий інтерес", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що офіційну пропозицію щодо трансферу Судакова зробив італійський Ювентус.

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