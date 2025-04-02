– Це був дуже важкий матч. Перша година гри була рівною, але я знав, що фізично та ментально ми можемо зробити різницю в кінцівці, і саме так і сталося. Це приємно бачити, великі компліменти всім моїм гравцям. Вони боролися, створювали моменти, віддавалися на повну.

Вихід Пушіча і Ко в півфінал Кубка України у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар

Якщо подивитися на моменти, які ми мали в останній частині матчу, то, думаю, ми заслужили перемогу. Це велика заслуга моїх гравців. На цьому етапі турніру найголовніше – пройти далі, і, вважаю, ми цілком заслужили вихід у наступний раунд. Це була дуже складна гра на виїзді, але ми показали чудовий виступ.

– Олександрія зробила якісь сюрпризи для вас сьогодні?

– Зовсім ні. Вони грали так, як завжди грають. Ми це знали і, думаю, добре контролювали гру в першому таймі. Нам не вдалося створити великих моментів, бо поле було повільним, і складно було швидко просуватися вперед.

Жодних несподіванок – вони робили те, що завжди роблять, і ми до цього були готові. В першому таймі у нас було 2-3 хороші моменти, коли ми могли здивувати суперника, але не реалізували їх. Загалом гра була рівною до того моменту, поки хтось не припуститься першої помилки.

Вони чекали на цю помилку, щоб покарати нас, змусити поспішати. Але ми діяли дуже розумно, винесли уроки з попередніх матчів. Як я вже казав, це фантастичне досягнення для моїх гравців, і хочу відзначити їх усіх, – сказав Пушіч для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Олександрію (1:0) у додатковий час та вийшов до півфіналу Кубка України. Раніше до цієї стадії турніру кваліфікувалсь Буковина з Першої ліги, яка перемогла Вікторію (2:1).

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах