"Це було досить складно, бо ми ще й гарні друзі зі Слотом. Я не хотів турбувати його цим у день матчу із Вітессом. Після цього матчу я більше не міг тримати інформацію у собі. Було типово, що він дуже позитивно відреагував на цю новину, хоч і сподівався, що цього ніколи не станеться", – цитує Пушіча Sportnieuws.nl.

Пушіч: Всі, кого я знав, радили мені не йти в Шахтар

Нагадаємо, Маріно Пушіч очолив Шахтар 24 жовтня, змінивши на посаді наставника "гірників" Патріка Ван Леувена.

Вчора, 12 листопада, Шахтар зазнав першої поразки під керівництвом Пушіча в УПЛ. "Гірники" сенсаційно поступилися СК Дніпро-1 (1:3). "Помаранчево-чорні" посідають четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 турнірних пункти.

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