"Дякуємо за такий теплий прийом у цій неймовірній країні! Ми вперше в Японії, тому раді бути тут і познайомитися з цією чудовою культурою.

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Це буде благодійний матч, і ми хочемо показати красиву гру для усіх глядачів – для японських та українських уболівальників. Продемонструємо все найкраще на футбольному полі, щоб люди отримали задоволення від матчу", – цитує Пушіча клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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