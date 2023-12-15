Пушіч – про благодійний матч Шахтаря в Японії: "Продемонструємо все найкраще на футбольному полі"
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч поділився очікуваннями від благодійного матчу Шахтаря проти Авіспа Фукуока.
"Дякуємо за такий теплий прийом у цій неймовірній країні! Ми вперше в Японії, тому раді бути тут і познайомитися з цією чудовою культурою.
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Це буде благодійний матч, і ми хочемо показати красиву гру для усіх глядачів – для японських та українських уболівальників. Продемонструємо все найкраще на футбольному полі, щоб люди отримали задоволення від матчу", – цитує Пушіча клубна прес-служба Шахтаря.
Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.
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