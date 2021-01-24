Лідер Динамо Віктор Циганков не втрачає оптимізму під час зимових зборів.

Київське Динамо продовжує підготовку до відновлення сезону УПЛ, а гравці налаштовуються по-різному.

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Хавбек "біло-синіх" Віктор Циганков вирішив поспілкуватись із своїм домашнім улюбленцем через відеозв'язок, а фото опублікувати у своєму Instagram. "Коли пупс на зв'язку", – дотепно написав 23-річний динамівець. На це собака (Віктор створив йому особисту сторінку) нібито відповів: "Алло! Ти де взагалі?"

Зауважимо, що кияни на зборах в ОАЕ провели два товариські поєдинки – Динамо програло Легії (0:2) та перемогло солігорський Шахтар (2:0).

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