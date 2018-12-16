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Пулішіч зацікавлений у переході в Челсі, – Daily Mail

11:10 214 Читать на русском
Пулішіч зацікавлений у переході в Челсі, – Daily Mail
Крістіан Пулішіч / dpa

Атакувальний півзахисник дортмундської Борусії Крістіан Пулішіч не проти перебратися до англійської Прем'єр-ліги. На американця претендує Челсі.

20-річний хавбек після завершення сезону переїде на Стемфорд Брідж, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, у трансфері в Челсі зацікавлений сам Пулішіч. Угоду про перехід клуби можуть узгодити вже в січні, а Борусія Д отримає за американського півзахисника орієнтовно 68 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі може придбати Пулішіча взимку через загрозу трансферного бану. Чинна угода Крістіана з клубом діє до літа 2020 року.

У сезоні 2018/19 Крістіан Пулішіч провів 10 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.

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