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Екс-гравець збірної США привітав Пулішіча з переходом у Челсі

09:24 469 Читать на русском
Екс-гравець збірної США привітав Пулішіча з переходом у Челсі
Крістіан Пулішіч / goal.com

Колишній нападник збірної США Едді Джонсон підтвердив, що вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч перейде в Челсі наступного літа.

Екс-форвард Фулхема та збірної США Едді Джонсон в своєму Інстаграм вже встиг привітати вінгера Борусії Д Крістіана Пулішіча з узгодженням контракту з Челсі.

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"Дуже радий за тебе, друже. Не можу дочекатись, коли ти гратимеш поруч з Азаром", – написав Джонсон.

Раніше видання Bild повідомляло, що Челсі та "джмелі" узгодили трансфер за 50 млн євро, американець переїде в Лондон наступного літа.

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