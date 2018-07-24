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Пулішіч потрапив у сферу інтересів Реала

10:20 445 Читать на русском
Пулішіч потрапив у сферу інтересів Реала
Крістіан Пулішіч / Getty Images

Вінгер дортмундської Борусії Крістіан Пулішіч зацікавив мадридський клуб.

Реал розглядає можливість придбання Крістіана Пулішіча. На молодого американця вже претендують Баварія та Челсі, однак мадридці готові вступити у боротьбу за зірку дортмундської Борусії, інформує Daily Mail.

"Вершкові" продовжуть пошуки заміни Кріштіану Роналду, який за 117 млн євро перейшов у Ювентус. Флорентіно Перес занепокоєний, що всі його гучні варіанти можуть провалитися. Кіліан Мбаппе продовжить виступи за ПСЖ, Неймара нібито також переконали залишитися в Парижі, а Едену Азару Челсі збирається запропонувати новий контракт.

Відтак Реал зацікавився Пулішічем, який ефектно виступає за Борусію на Міжнародному кубку чемпіонів у США. Можливий трансфер оцінюється в 67 млн євро. Мадридський і дортмундський клуби мають хороші стосунки, але домовитися про цей перехід буде складно, адже "джмелі" вже відпустили Ярмоленка та збираються продати Шюррле.

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