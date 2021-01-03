Пулішіч "попрощався" з бородою через власну бабусю
15:38 - Читать на русском
Вінгеру Челсі Крістіану Пулішічу довелося змінювати імідж під тиском бабусі.
"Чому зголив бороду? Хороше питання. Якщо чесно, вона мені подобалась.
Мбаппе шокував кардинальною зміною іміджу
Але нещодавно бабуся підійшла і сказала: "Ти виглядав так гарно без цього. Тобі слід зголити її!". Цих слів мені було достатньо і я сказав: "Так, я зроблю це", – зізнався Пулішіч в інтерв'ю Sky Sports.
Додамо, що поточний сезон складається для американця не надто вдало – всього два голи у 12 матчах за Челсі.
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