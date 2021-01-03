"Чому зголив бороду? Хороше питання. Якщо чесно, вона мені подобалась.

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Але нещодавно бабуся підійшла і сказала: "Ти виглядав так гарно без цього. Тобі слід зголити її!". Цих слів мені було достатньо і я сказав: "Так, я зроблю це", – зізнався Пулішіч в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що поточний сезон складається для американця не надто вдало – всього два голи у 12 матчах за Челсі.

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