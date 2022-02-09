Пулішіч, партнер Ярмоленка та ще 4 зірки – оголошено претендентів на найкращого гравця року Північної Америки
14:04 - Читать на русском
У КОНКАКАФ презентували шортлист кандидатів на звання "Гравець року-2021".
Визначено 6 претендентів на найкращого футболіста року:
Альфонсо Девіс (Канада, Баварія)
Крістіан Пулішіч (США, Челсі)
Джонатан Девід (Канада, Лілль)
Вестон Маккенні (США, Ювентус)
Майкл Антоніо (Ямайка, Вест Хем)
Ірвінг Лосано (Мексика, Наполі)
Наразі триває відкрите голосування на офіційному сайті КОНКАКАФ.
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