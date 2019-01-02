Пулішіч офіційно стане гравцем Челсі влітку

Півзахисник дортмундської Борусії Крістіан Пулішіч влітку перебереться на Туманний Альбіон.

Пулішіч підписав контракт з Челсі, повідомляє офіційний сайт дортмундської Борусії.

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До кінця сезону американець ще захищатиме кольори німецького клубу на правах оренди. Керівництво Челсі заплатило за 20-річного хавбека 64 млн євро.

"Крістіан завжди мріяв зіграти в Прем'єр-лізі. Це, безумовно, пов'язано з його американським корінням, і ми не змогли продовжити з ним контракт", – говорить спортивний директор Борусії Д Міхаель Зорк.

В поточному сезоні чемпіонату Бундесліги Пулішіч провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

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