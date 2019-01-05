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Пулішіч: Інтерес Ліверпуля? Я тішуся, що обрав Челсі

21:41 216 Читать на русском
Пулішіч: Інтерес Ліверпуля? Я тішуся, що обрав Челсі
Крістіан Пулішіч / AFP

Півзахисник Борусії Д Крістіан Пулішіч задоволений, що приєднається саме до Челсі.

"Я завжди хотів грати саме в АПЛ. До кінця поточного сезону я віддаватиму усі сили під час матчів За Борусію Д.

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Сподіваюся, що вболівальники зрозуміють моє рішення піти з команди. Що стосується Челсі, то мені подобається стиль гри "синіх". Чутки про те, що я міг опинитися у Ліверпулі? Не хочу про це говорити, я тішусь що обрав Челсі", – передає слова американця Goal.

Зазначимо, вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч офіційно перейшов у Челсі. Щоправда, за умовами угоди, американець приєднається до "синіх" лише влітку. Лондонський клуб заплатив за гравця 64 млн євро.

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