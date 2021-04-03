"Я розмовляв після гри з Фінляндією з Олегом Протасовим і хотів дізнатися, чому ж все так сталося. Фіни після забитого м'яча відчули себе вільно, як після горілки. І ось понеслися вони, а ми не були готові до такого футболу. Ми не готові були протистояти головній загрозі – нападнику Пуккі. Навіть гра в три центральні захисники нас не врятувала від цього.

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Я питав у Олега Протасова, в чому головна небезпека Пуккі. На що він мені відповів: "Він низькож*пий. Низькож*пі вміють правильно працювати з м'ячем і можуть працювати чудово своїм корпусом". І Миколенко забарився з м'ячем, не знаючи, вибивати його або віддати Бущану. Потім Протасов сказав: "Але ж і наш Шева був низькож*пим, і це була його сила", – зізнався Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Нагадаємо, Теему Пуккі реалізував пенальті в матчі з Україною на 89 хвилині, вирвавши нічию (1:1). Ще два матчі "синьо-жовтих" – з французами та казахами – завершились з аналогічним рахунком.

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