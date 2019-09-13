Пуккі – найкращий гравець АПЛ в серпні

Вболівальники найпопулярнішого чемпіонату Європи назвали найкращого гравця минулого місяця.

Форвард Норвіча Теему Пуккі став лідером у голосуванні за найкращого гравця АПЛ у серпні, повідомляє офіційний сайт турніру.

Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

29-річний гравець зумів випередити Серхіо Агуеро, Кевіна де Брюйне, Роберто Фірміно та інших іменити суперників, які претендували на нагороду.

В серпні Теему відзначився 5-ма голами та асистом. Варто відзначити, що Пуккі став першим фіном, який удостоївся цього звання за останні 15 років.

Незважаючи на таку результативність свого нападника, після 4-х турів АПЛ Норвіч перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці.

Teemu Pukki has been named August's @premierleague Player of the Month! #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 13 вересня 2019 р.

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