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Пуккі – найкращий гравець АПЛ в серпні

14:20 120 Читать на русском
Пуккі – найкращий гравець АПЛ в серпні
Теему Пуккі / Фото ФК Норвіч

Вболівальники найпопулярнішого чемпіонату Європи назвали найкращого гравця минулого місяця.

Форвард Норвіча Теему Пуккі став лідером у голосуванні за найкращого гравця АПЛ у серпні, повідомляє офіційний сайт турніру.

Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

29-річний гравець зумів випередити Серхіо Агуеро, Кевіна де Брюйне, Роберто Фірміно та інших іменити суперників, які претендували на нагороду.

В серпні Теему відзначився 5-ма голами та асистом. Варто відзначити, що Пуккі став першим фіном, який удостоївся цього звання за останні 15 років.

Незважаючи на таку результативність свого нападника, після 4-х турів АПЛ Норвіч перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Англія АПЛ Теему Пуккі Теему Пуккі Норвіч Норвіч
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