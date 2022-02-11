Напередодні фанати каталонців "перехопили" авто 22-річного хавбека і попросили про автографи й фото. Іспанець не відмовляв.

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Та один вболівальник підійшов до машини Рікарда зі свинею, яка була одягнута у футболку збірної Іспанії, і попросив залишити автограф на ній. Гравець Барселони розписався на тварині.

Riqui Puig firmando autógrafo a cerdo. pic.twitter.com/KFmi42yNbr — David Valdearenas (@DavidValdearen1) February 10, 2022

Додамо, що Рікі досі вважають одним із головних талантів Ла Масії, але поки він очікувань не виправдовує. Поточного сезону іспанець провів 355 хвилин у 12 матчах за першу команду, результативними діями не відзначався.

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