Пуч розписався на свині, яка була у футболці збірної Іспанії: курйозне відео
Півзахисник Барселони Рікард Пуч отримав, мабуть, найдивніше прохання від вболівальника у своєму житті.
Напередодні фанати каталонців "перехопили" авто 22-річного хавбека і попросили про автографи й фото. Іспанець не відмовляв.
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Та один вболівальник підійшов до машини Рікарда зі свинею, яка була одягнута у футболку збірної Іспанії, і попросив залишити автограф на ній. Гравець Барселони розписався на тварині.
Додамо, що Рікі досі вважають одним із головних талантів Ла Масії, але поки він очікувань не виправдовує. Поточного сезону іспанець провів 355 хвилин у 12 матчах за першу команду, результативними діями не відзначався.
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