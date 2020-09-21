Хавбек Барси Рікард Пуч хоче залишитись у таборі "блаугранас" та завойовувати собі місце у головній команді, повідомляє Sport.es.

"Йому варто піти в оренду", – Куман продовжує чистку у Барселоні

21-річний талант разом із своїм батьком провів зустріч з босами каталонського клубу, де заявив про свою позицію. Нагадаємо, нещодавно наставник Барси Рональд Куман заявив, що у Рікарда дуже мало шансів закріпитись у першій команді і порадив півзахиснику піти в оренду.

У минулому сезоні Пуч провів 12 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

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