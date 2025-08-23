Італієць виступав у столиці Франції з 2021 року і був одним з головних героїв требла минулого сезону. Втім, цього літа все змінилось. ПСЖ за 40 млн євро придбав Люку Шевальє з Лілля, а Доннарумму викинули із заявки і змушують шукати нове місце роботе.

Фанати ПСЖ красиво привітали Забарного

Вчора (22 серпня) парижани приймали Анже, і для Джіджі це був останній шанс попрощатися з домашніми трибунами. Після фінального свистка чемпіон Європи отримав потужні овації від фанатів, а партнери оточили його в колі.

Цікавий момент трапився з Іллею Забарним. Українець також підійшов "обіймати" Доннарумму, але з того боку якраз був Сафонов. Забарний швидко віддалився від росіянина.

Найбільш імовірний напрямок для списаного кіпера ПСЖ вже відомий. Ман Сіті веде активні переговори, а французький гранд хоче ще й заробити на Доннаруммі близько 30 млн євро.

️? Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…



…ready for new chapter soon, with Man City still working on it.



pic.twitter.com/L7bssWR8SU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

ПСЖ у нудному матчі здолав аутсайдера – Забарний пропускав гру, претендент на "Золотий м'яч" не реалізував пенальті