ПСЖ зворушливо попрощався з Доннаруммою – показовий момент Забарного і Сафонова (ВІДЕО)
Вболівальники та гравці ПСЖ влаштували емоційні проводи голкіперу Джанлуїджі Доннаруммі.
Італієць виступав у столиці Франції з 2021 року і був одним з головних героїв требла минулого сезону. Втім, цього літа все змінилось. ПСЖ за 40 млн євро придбав Люку Шевальє з Лілля, а Доннарумму викинули із заявки і змушують шукати нове місце роботе.
Вчора (22 серпня) парижани приймали Анже, і для Джіджі це був останній шанс попрощатися з домашніми трибунами. Після фінального свистка чемпіон Європи отримав потужні овації від фанатів, а партнери оточили його в колі.
Цікавий момент трапився з Іллею Забарним. Українець також підійшов "обіймати" Доннарумму, але з того боку якраз був Сафонов. Забарний швидко віддалився від росіянина.
Найбільш імовірний напрямок для списаного кіпера ПСЖ вже відомий. Ман Сіті веде активні переговори, а французький гранд хоче ще й заробити на Доннаруммі близько 30 млн євро.
