"Тьягу, спасибі тобі за ці вісім пам'ятних років, повних незабутніх спогадів. Дякую за твій внесок, відданість та енергетику. Ти завжди будеш одним з найвидатніших футболістів в історії, і твій статус легенди збережеться в ПСЖ назавжди.

Тьягу Сілва зворушливо попрощався з ПСЖ

Бажаю тобі і твоїй родині всього найкращого в майбутньому. Ти завжди будеш частиною сім'ї і історії клубу. Велике спасибі, капітане!" – наводить твіттер ПСЖ слова президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, бразилець разом з ПСЖ виграв усі внутрішні трофеї сезону 2019/20, але у фіналі Ліги чемпіонів поступився Баварії (0:1). Очікується, що новим клубом Сілви стане Челсі.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів