ПСЖ звільняє місце для Забарного – продаж захисника в самому розпалі
30 липня 23:41 - Читати іншою мовою
Центральний захисник Мілан Шкріньяр переходить з ПСЖ у Фенербахче.
Фенербахче в своїх соцмережах опублікував фото із зображенням Шкріньяра. Мілан приїхав до Стамбула, щоб продовжити переговори про трансфер до "канарок" і пройти медичне обстеження.
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Раніше в ЗМІ повідомлялося про бажання Фенербахче викупити захисника з ПСЖ – словак провів другу частину сезону 2024/25 в Стамбулі на правах оренди. За неофіційною інформацією ПСЖ отримає за цей трансфер 7 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів.
Шкріньяр підпише чотирирічний контракт із зарплатою в 7,5 млн євро. Очікується, що на його місце ПСЖ викупить у Борнмута Іллю Забарного.
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