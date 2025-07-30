Фенербахче в своїх соцмережах опублікував фото із зображенням Шкріньяра. Мілан приїхав до Стамбула, щоб продовжити переговори про трансфер до "канарок" і пройти медичне обстеження.

Забарний не може перейти в ПСЖ через позицію двох клубів – збільшення трансферної пропозиції не допомогло

Раніше в ЗМІ повідомлялося про бажання Фенербахче викупити захисника з ПСЖ – словак провів другу частину сезону 2024/25 в Стамбулі на правах оренди. За неофіційною інформацією ПСЖ отримає за цей трансфер 7 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів.

Шкріньяр підпише чотирирічний контракт із зарплатою в 7,5 млн євро. Очікується, що на його місце ПСЖ викупить у Борнмута Іллю Забарного.