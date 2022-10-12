Видання Mediapart вийшло з розслідуванням під назвою "Неймовірна наклепницька машина ПСЖ", в якому стверджувалося, що боси паризького клубу найняли "фабрику тролів" для критики Кіліана Мбаппе та ЗМІ.

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Згідно з Mediapart, для цього ПСЖ з 2019 року використовував у соціальних мережах підроблені акаунти. Критика Мбаппе стосувалася його бажання піти до Реалу.

Джерело, близьке клубу, спростувало ці звинувачення. "Ви дійсно думаєте, що ми наймаємо людей, щоб тролити власних гравців? Ми витратили минулий рік на те, щоб продовжити Мбаппе, давши йому найбільший контракт у світовому спорті, в цьому брав участь президент Макрон – і ви думаєте, що в той же час ми його тролили?", – цитує анонімне джерело RMC Sport.

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