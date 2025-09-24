ПСЖ зустрів Дембеле після завоювання "Золотого м'яча" незвичним проханням – ВІДЕО шаленої реакції команди Забарного
Зірка ПСЖ Усман Дембеле повернувся у розташування паризької команди із "Золотим м'ячем-2025".
Футболісти ПСЖ влаштували теплий прийом Усману Дембеле, який став володарем "Золого м'яча-2025". Відео та фото зустрічі опублікували в офіційному акаунті паризького клубу в соцмережі X.
"Тепер, коли ти володар "Золотого м’яча", я хочу, щоб ти весь час приходив у костюмі", – зіронізував над образом Дембеле Ашраф Хакімі.
Вітали 28-річного француза не лише партнери по команді, а й працівники клубної бази. Наставник ПСЖ Луїс Енріке зустрів Дембеле міцними батьківськими обіймами.
Вітінья, який став третім у голосуванні, після привітання Дембеле одразу вихопив "Золотий м'яч" з його рук. Гонсалу Рамуш одразу попросив подарунки для всіх в команді. Інші зірки ПСЖ активно фотографувалися з Усманом та просили потримати нагороду.
А ось Ілля Забарний на кадрах з привітанням Дембеле поки що відсутній. Хоча, ймовірно, французький клуб буде публікувати ще багато контенту зі святкуванням командою перемоги Усмана Дембеле у найпрестижнішій індивідуальній премії футболу.
