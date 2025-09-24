Футболісти ПСЖ влаштували теплий прийом Усману Дембеле, який став володарем "Золого м'яча-2025". Відео та фото зустрічі опублікували в офіційному акаунті паризького клубу в соцмережі X.

"Дембеле переміг з великим відривом": головний редактор France Football спростував міф про конкуренцію за "Золотий м'яч"

"Тепер, коли ти володар "Золотого м’яча", я хочу, щоб ти весь час приходив у костюмі", – зіронізував над образом Дембеле Ашраф Хакімі.

Вітали 28-річного француза не лише партнери по команді, а й працівники клубної бази. Наставник ПСЖ Луїс Енріке зустрів Дембеле міцними батьківськими обіймами.

« Maintenant que tu es Ballon d'Or, je veux que tu viennes tout le temps en costume ! » ‍♂️



Le retour du Ballon d'Or 2025 au Campus PSG !

Вітінья, який став третім у голосуванні, після привітання Дембеле одразу вихопив "Золотий м'яч" з його рук. Гонсалу Рамуш одразу попросив подарунки для всіх в команді. Інші зірки ПСЖ активно фотографувалися з Усманом та просили потримати нагороду.

А ось Ілля Забарний на кадрах з привітанням Дембеле поки що відсутній. Хоча, ймовірно, французький клуб буде публікувати ще багато контенту зі святкуванням командою перемоги Усмана Дембеле у найпрестижнішій індивідуальній премії футболу.

