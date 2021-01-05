Маурісіо Почеттіно розпочне свою роботу в ПСЖ з величезними кадровими втратами.

Чемпіони Франції на своєму офіційному сайті повідомили останні новини з лазарету.

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Почеттіно у матчі проти Сент-Етьєна (6 січня) не зможе розраховувати на 9 гравців: Неймар (гомілкостоп), Ікарді (привідний м'яз), Курзава, Данілу і Кімпембе (у всіх – підколінне сухожилля), Паредес (стегно), Флоренці (гомілкостоп), Бернат (коліно) і Рафінья (коронавірус). Натомість Діалло та Сарабія повністю відновились від травм.

Нагадаємо, матч Сент-Етьєн – ПСЖ стане дебютним для Маурісіо Почеттіно, який замінив Томаса Тухеля на тренерському містку столичної команди.

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