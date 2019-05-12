ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Де Хеа

Французький ПСЖ готовий зробити зміни на воротарській позиції цього літа.

ПСЖ зробив пропозицію Манчестер Юнайтед про перехід воротаря Девіда Де Хеа, повідомляє французький журналіст Жоффруа Гарет.

Де Хеа отримав ультиматум від Манчестер Юнайтед та може покинути клуб

За його відомостями, парижани хочуть бачити в складі воротаря світового класу. Контракт Де Хеа з Манчестер Юнайтед розрахований до 2020 року.

У поточному сезоні ворота ПСЖ захищали Джанлуїджі Буффон і Альфонс Ареола. Клуб поки не оголошував, чи продовжить співпрацю з 41-річним італійцем.

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