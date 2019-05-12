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ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Де Хеа

12 травня 11:42 478 Читать на русском
ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Де Хеа
Давід Де Хеа / foxsports

Французький ПСЖ готовий зробити зміни на воротарській позиції цього літа.

ПСЖ зробив пропозицію Манчестер Юнайтед про перехід воротаря Девіда Де Хеа, повідомляє французький журналіст Жоффруа Гарет.

Де Хеа отримав ультиматум від Манчестер Юнайтед та може покинути клуб

За його відомостями, парижани хочуть бачити в складі воротаря світового класу. Контракт Де Хеа з Манчестер Юнайтед розрахований до 2020 року.

У поточному сезоні ворота ПСЖ захищали Джанлуїджі Буффон і Альфонс Ареола. Клуб поки не оголошував, чи продовжить співпрацю з 41-річним італійцем.

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Теги
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