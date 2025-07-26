ПСЖ зробив нову пропозицію щодо Забарного – бос парижан залучений у процес
Захисник Борнмута Ілля Забарний має нову пропозицію щодо трансферу в ПСЖ, який прагне поставити крапку в трансферній сазі.
ПСЖ зробив нову пропозицію щодо трансферу Іллі Забарного, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Втім, деталі цієї пропозиції не розголошуються.
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Варто додати, що парижани хочуть підписати свою головну мету на позицію центрального захисника. У процес залучений і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі. Раніше повідомлялось, що Борнмут хоче отримати за українця 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, минулого сезону Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею. Transfermarkt оцінює українця в 42 мільйони євро.
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