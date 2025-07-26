Захисник Борнмута Ілля Забарний має нову пропозицію щодо трансферу в ПСЖ, який прагне поставити крапку в трансферній сазі.

ПСЖ зробив нову пропозицію щодо трансферу Іллі Забарного, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Втім, деталі цієї пропозиції не розголошуються.

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Варто додати, що парижани хочуть підписати свою головну мету на позицію центрального захисника. У процес залучений і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі. Раніше повідомлялось, що Борнмут хоче отримати за українця 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого сезону Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею. Transfermarkt оцінює українця в 42 мільйони євро.

Paris Saint-Germain have new bid ready for Ilya Zabarny as talks are set to accelerate with Bournemouth.



Nasser Al Khelaifi, also involved as PSG want to get their top centre back target. pic.twitter.com/73qm4HUv8r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

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