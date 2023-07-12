Паризький гранд вже представив кількох новачків, однак на цьому зменшувати активність влітку керівництво клубу не планує. ПСЖ в пошуках підкріплення в лінію атаки звернув увагу на Віктора Осімхена.

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Як інформує Il Mattino, французи зробили першу пропозицію Наполі щодо нігерійського футболіста у розмірі, який не перевищує 110 мільйонів євро. Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс нещодавно озвучив, що не продасть Осімхена дешевше, ніж 200 млн. Перемовини між сторонами тривають і гравець сподівається, що ПСЖ зможе підвищити свою пропозицію. Тим паче, що новий головний тренер французів Луїс Енріке в захваті від здібностей Віктора.

Нагадаємо, що нігерійський нападник перебрався в Італію з чемпіонату Франції, а саме з Лілля, де працював разом зі спортивним директором ПСЖ Луїшем Кампушем. Чинна угода Осімхена з Наполі розрахована до 2025 року.

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