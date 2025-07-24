Першим великим підписанням цього літа для Парі Сен-Жермен може стати український захисник Борнмута Ілля Забарний, повідомляє L’Équipe. За інформацією джерела, розрив між пропозицією ПСЖ та вимогами англійського клубу є незначним, а контракт гравця буде чинним до 2029 року.

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Видання Paristeam додає, що французький гранд готує вже третю пропозицію щодо трансферу 22-річного українця. Попередній оффер у розмірі 65 мільйонів євро був відхилений, але сума нового запиту, ймовірно, сягатиме близько 70 мільйонів. Борнмут наразі взяв паузу для ухвалення рішення.

Додамо, що минулого сезону Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею.

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