Ілля Забарний незабаром стане гравцем ПСЖ. Переїзд українця до столиці Франції робить російського голкіпера Матвія Сафонова небажаною фігурою у складі команди через війну в Україні.

Як повідомляє foot01, Сафонов чітко зрозумів, що Луїс Енріке більше на нього не розраховує. Росіянин розлючений на керівництво ПСЖ, зокрема на Луїша Кампуша, який привіз його з Краснодара до Парижа у 2024 році. Голкіпер вважає, що менеджер парижан не дотримався своїх обіцянок.

"Між Сафоновим та керівництвом ПСЖ існує напруженість: російського воротаря витісняють. За його словами, багато обіцянок не було виконано. Його пропонували іншим клубам, включаючи Галатасарай, який наразі не робить його пріоритетом", – зазначає видання.

Наразі ПСЖ не визначився з майбутнім Джанлуїджі Доннарумми. Якщо італієць піде з клубу, то Люка Шевальє, який нещодавно приєднався до парижан, буде основним голкіпером. Дублером француза має стати Ренато Марін.

