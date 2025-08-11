ПСЖ "зрадив" росіянина і вказує на двері через трансфер Забарного – Сафонов лютує, знайшовши винуватця
ПСЖ намагається знайти рішення щодо російського воротаря Матвія Сафоновва.
Ілля Забарний незабаром стане гравцем ПСЖ. Переїзд українця до столиці Франції робить російського голкіпера Матвія Сафонова небажаною фігурою у складі команди через війну в Україні.
"Я заслуговую на "Золотий м'яч": Дембеле отримав несподіваного конкурента за нагороду з ПСЖ
Як повідомляє foot01, Сафонов чітко зрозумів, що Луїс Енріке більше на нього не розраховує. Росіянин розлючений на керівництво ПСЖ, зокрема на Луїша Кампуша, який привіз його з Краснодара до Парижа у 2024 році. Голкіпер вважає, що менеджер парижан не дотримався своїх обіцянок.
"Між Сафоновим та керівництвом ПСЖ існує напруженість: російського воротаря витісняють. За його словами, багато обіцянок не було виконано. Його пропонували іншим клубам, включаючи Галатасарай, який наразі не робить його пріоритетом", – зазначає видання.
Наразі ПСЖ не визначився з майбутнім Джанлуїджі Доннарумми. Якщо італієць піде з клубу, то Люка Шевальє, який нещодавно приєднався до парижан, буде основним голкіпером. Дублером француза має стати Ренато Марін.
Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?