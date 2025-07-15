Клуб із Парижа готується поновити переговори з Борнмутом щодо трансферу українського оборонця, повідомляє Фабріціо Романо для DAZN.

Забарний отримав сигнал на презентації нової форми Борнмута – з ключовими гравцями так не роблять (ВІДЕО)

Забарний уже погодив особисті умови з французьким грандом і перебуває у сфері зацікавлення головного тренера Луїса Енріке, а також спортивного директора Луїша Кампуша. Ще до Клубного чемпіонату світу ПСЖ пропонував 60 мільйонів євро, однак Борнмут розраховував отримати від 70 до 75 мільйонів. Очікується, що сторони незабаром повернуться до перемовин.

Також раніше надходила інформація про інтерес з боку Ньюкасла, який нібито був готовий викласти 70 мільйонів.

Додамо, що минулого сезону Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею.

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