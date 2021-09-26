У суботу відбулися 4 матчі Ліги 1, в яких виступали провідні команди минулого сезону.

Ліга 1, 8 тур

Сент-Етьєн – Ніцца – 0:3

Голи: Гуїрі, 15, Стенгс, 54, Делор, 83

Страсбур – Лілль – 1:2

Голи: І. Сіссоко, 75 – Девід, 23, 57 (пен.)

Вилучення: Томассон, 79 (С)

Ліон – Лор'ян – 1:1

Голи: Екамбі, 51 – Лор'єнте, 20

Вилучення: Емерсон, 15 (Ліон)

ПСЖ – Монпельє – 2:0

Голи: Гуйє, 14, Дракслер, 89

Сент-Етьєн розгромно поступився Ніцці і продовжив свою ганебну серію до 5 поразок поспіль. "Зелені" досі не мають жодної перемоги, розташувавшись на дні таблиці.

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Натомість Лілль поступово виправляє слабкий старт. Чемпіони Франції вдома здолали Страсбур завдяки дублю Джонатана Девіда. Ліону довелося провести 75 хвилин у меншості через пряму червону чемпіона Європи Емерсона. Лор'ян хутко скористався кількісною перевагою, але розвити успіх не вдалося. Екамбі по перерві встановив рахунок 1:1, який протримався до фінального свистка.

ПСЖ грає без Ліонеля Мессі, але це не заважає підопічним Почеттіно штампувати перемоги на класі. Черговою жертвою став Монпельє. Ідеальний ПСЖ вже на 10 очок відірвався від найближчого переслідувача, Марселя, хоча у провансальців ще є дві гри в запасі.

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