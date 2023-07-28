Французький гранд ніяк не може вирішити конфлікт з Кіліаном Мбаппе. Навіть якщо нападник залишиться в ПСЖ, керівництво клубу планує виключити його зі складу. А, отже, парижанам вкрай необхідно знайти Мбаппе заміну.

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Як інформує журналіст Санті Ауна, Усман Дембеле з Барселони є пріоритетною ціллю Катару та Луїса Енріке. ПСЖ пропонує вінгеру каталонців контракт терміном на п'ять років. В угоді Дембеле з Барселоною передбачений пункт про відхід за 50 мільйонів євро, який можна активувати тільки до 31 липня поточного року, оскільки з 1 серпня ця сума збільшиться у два рази. Зазначається, що Дембеле зацікавлений в переїзді до столиці Франції.

Це друге пограбування Барселони за останні шість років з боку ПСЖ. Нагадаємо, що парижани влітку 2017 року підписали Неймара, який виплатив клаусулу в розмірі 222 мільйонів євро, щоб перейти до французького клубу. ПСЖ знову планує просто активувати клаусулу й не збирається вести жодних переговорів із Барселоною. Каталонці залишаться спостерігачами.

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