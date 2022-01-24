ПСЖ знищив Реймс – Рамос відзначився дебютним голом за парижан
ПСЖ приймав Реймс в рамках 22-го туру Ліги 1. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Ліга 1, 22-й тур
ПСЖ – Реймс – 4:0
Голи: Верратті, 44, Рамос, 62, Файєс, 67 (аг), Данілу, 75
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Парижани прогнозовано переграли Реймс, забивши супернику 4 голи без відповіді. Відкрив рахунок Марко Верратті, але наступний гол був надважливим для Серхіо Рамоса.
Іспанець ще влітку перебрався до столиці Франції, але з різних причин його дебютний м'яч переносився, хоча в Реалі він забивав регулярно. Традиційно, після подачі з кутового досвідченому захиснику вдалось заштовхати м'яч у сітку.
Ліонель Мессі проводив свій перший поєдинок у 2022-му, аргентинець вийшов на зміну та перебував на полі 28 хвилин.
ПСЖ впевнено лідирує у Лізі 1 відірвавшись від найближчого переслідувача на 11 очок, Реймс – 14-й.