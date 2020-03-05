ПСЖ знищив Ліон та легко вийшов у фінал Кубка Франції – Мбаппе створив черговий шедевр

Ліон приймав ПСЖ в рамках 1/2 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/2 фіналу

Ліон – ПСЖ – 1:5

Голи: Терьє, 11 – Мбаппе,14, 70, 90+2, Неймар, 64 (пен.) Сарабія, 82

Вилучення: Марсаль, 61 (Л)

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Ліон амбітно відкрив рахунок у зустрічі, але це все, на що були здатні господарі. Мбаппе ще до перерви зрівняв рахунок, в підсумку молодий талант став героєм матчу.

Після перерви, до погрому Ліона долучились Неймар та Сарабія, а Кіліан записав собі ще два голи. Особливої уваги вартує його сольний прохід на 70-й хвилині через майже усе поле, який завершився влучним ударом.

ПСЖ зустрінеться у фіналі турніру з переможцем пари Сент-Етьєн – Ренн.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

Відео красивого гола Мбаппе: