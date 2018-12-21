ПСЖ знайшов заміну Рабйо, якого відправили в дубль

Французький Парі Сен-Жермен бачить альтернативу Адріену Рабйо в центральному півзахиснику англійського Уотфорда Абдулаї Дукуре.

Французький гранд визначився з пріоритетним кандидатом на заміну Адріену Рабйо, якого зі скандалом відправили в дубль. Про це повідомляє RMC Sport.

Рабйо отримав пропозицію від Барселони раніше, ніж її отримали ми, це проти правил, – спортивний директор ПСЖ

За інформацією видання, ПСЖ зацікавився хавбеком Уотфорда Дукуре та вже розпочав перемовини з керівництвом "шершнів". Сума ймовірного трансферу наразі залишається невідомою, але представники АПЛ готові відпустити одного зі своїх провідних гравців лише за солідну компенсацію.

У сезоні 2018/19 Абдулай Дукуре провів 17 матчів у Прем'єр-лізі, забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.