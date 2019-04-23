toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

ПСЖ знайшов заміну Кавані в Інтері – італійці хочуть за свого форварда 70 мільйонів євро

13:39 246 Читать на русском
ПСЖ знайшов заміну Кавані в Інтері – італійці хочуть за свого форварда 70 мільйонів євро
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Нападник міланського Інтера Мауро Ікарді може влітку перебратися в чемпіонат Франції.

Аргентинський нападник став пріоритетною ціллю ПСЖ під час літнього трансферного вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер та Ювентус розглядають варіант обміну зірковими форвардами

За інформацією видання, на Парк де Пренс Ікарді повинен стати заміною 32-річному Едінсону Кавані. Вже зараз парижан вважають фаворитами в боротьбі за гравця "нерадзуррі".

Очікується, що Інтер захоче за Мауро близько 70 млн євро, оскільки через конфлікт з клубом і тривалу відсутність ігрової практики ціна на нього знизилася.

Кавані: У мене контракт з ПСЖ, але хто знає, що може трапитись влітку

В нинішньому сезоні Ікарді провів за Інтер 24 матчі в Серії А, в яких забив 10 голів і віддав 3 гольові передачі.

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Інтер Інтер Едінсон Кавані Едінсон Кавані Мауро Ікарді Мауро Ікарді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Карпати
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук