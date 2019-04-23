ПСЖ знайшов заміну Кавані в Інтері – італійці хочуть за свого форварда 70 мільйонів євро

Нападник міланського Інтера Мауро Ікарді може влітку перебратися в чемпіонат Франції.

Аргентинський нападник став пріоритетною ціллю ПСЖ під час літнього трансферного вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, на Парк де Пренс Ікарді повинен стати заміною 32-річному Едінсону Кавані. Вже зараз парижан вважають фаворитами в боротьбі за гравця "нерадзуррі".

Очікується, що Інтер захоче за Мауро близько 70 млн євро, оскільки через конфлікт з клубом і тривалу відсутність ігрової практики ціна на нього знизилася.

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В нинішньому сезоні Ікарді провів за Інтер 24 матчі в Серії А, в яких забив 10 голів і віддав 3 гольові передачі.