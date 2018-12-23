ПСЖ знайшов спосіб втримати Неймара

Півзахисник Реала Каземіро може перейти в Парі Сен-Жермен.

ПСЖ націлився на півзахисника Реала Карлоса Каземіро, повідомляє Don Balon. Опорник є партнером Неймара в збірній Бразилії.

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Каземіро став отримувати менше ігрового часу після приходу на посаду головного тренера екс-гравця "вершкових" Сантьяго Соларі.

Раніше бразилець висловив бажання бачити Неймара на Сантьяго Бернабеу.

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