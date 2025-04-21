Капітан жіночої команди Реала Ольга Кармона отримала від ПСЖ дуже щедру пропозицію, яка значно перевищує ті умови, які вона має зараз у Реалі. Про це інформує Marca. Її контракт із "бланкос" закінчується наприкінці поточного сезону, і, за інформацією COPE, вона не планує його продовжувати.

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Повідомляється, що переговори про продовження її контракту зайшли в глухий кут на кілька місяців через наявність інших істотних пропозицій. Схоже, Ольга остаточно зупинила свій вибір на ПСЖ через проєкт паризької команди, яка ставить собі за мету виграти всі титули у Франції та поборотися за Лігу чемпіонів.

Кармона виступає на позиції лівого захисника. Разом із Терезою Абельєйрою і Місою Родрігес Ольга Кармона є однією з останніх футболісток, які залишилися в складі Реала з моменту його заснування як жіночого футбольного клубу п'ять сезонів тому. За цей час вона зіграла 182 матчі (що є рекордом команди), забила 28 голів і віддала 25 результативних передач.

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