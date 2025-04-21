ПСЖ знайшов спосіб помститися Реалу за "крадіжку" Мбаппе – він переманить найкращого гравця
ПСЖ зробив пропозицію футболістці Реала, від якої неможливо було відмовитися.
Капітан жіночої команди Реала Ольга Кармона отримала від ПСЖ дуже щедру пропозицію, яка значно перевищує ті умови, які вона має зараз у Реалі. Про це інформує Marca. Її контракт із "бланкос" закінчується наприкінці поточного сезону, і, за інформацією COPE, вона не планує його продовжувати.
"Реал має виявити до Анчелотті повагу": зірковий екс-тренер заступився за колегу та пояснив причину провалу команди в ЛЧ
Повідомляється, що переговори про продовження її контракту зайшли в глухий кут на кілька місяців через наявність інших істотних пропозицій. Схоже, Ольга остаточно зупинила свій вибір на ПСЖ через проєкт паризької команди, яка ставить собі за мету виграти всі титули у Франції та поборотися за Лігу чемпіонів.
Кармона виступає на позиції лівого захисника. Разом із Терезою Абельєйрою і Місою Родрігес Ольга Кармона є однією з останніх футболісток, які залишилися в складі Реала з моменту його заснування як жіночого футбольного клубу п'ять сезонів тому. За цей час вона зіграла 182 матчі (що є рекордом команди), забила 28 голів і віддала 25 результативних передач.
Реал у компенсований час дотиснув Атлетік – гармата Вальверде врятувала чемпіонські надії Мадрида