ПСЖ знову осоромився у Лізі чемпіонів, не зумівши подолати стадію 1/8 фіналу. Паризький клуб вже готує радикальні рішення.

Після поразки від мюнхенської Баварії на ПСЖ чекає чергова перебудова. Скоріш за все, по звершенні сезону парижани відправлять у відставку Крістофа Гальтьє. Майбутнє Мессі, Мбаппе та Неймара – оповите туманом. Кіліан встиг зробити загадковий коментар на Альянц Арені, не давши чіткої відповіді щодо власної кар'єри.

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Марко Верратті став головний антигероєм гри, привізши два м'ячі та встановивши антирекорд турніру за цікавим показником. Натомість Лео Мессі отримав найбільше критики – у Франції аргентинцеві обіцяють бойкот. Та найцікавіше – це вибір катарських власників ПСЖ на посаду головного тренера. Про шокуючу кандидатуру дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24" в цій новині.

Процес важливіший за мрію – Мессі та Рамос не стали панацеєю для ПСЖ від постійної ганьби в Лізі чемпіонів