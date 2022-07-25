Регулярні поразки у вирішальних матчах Ліги чемпіонів народили в таборі ПСЖ радикальну ідею щодо змін у тренерському штабі. За з інформацією L'Equipe, паризька команда може додати до нього спортивного психолога.

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Журналісти Marca стверджують, що цей варіант вже розглядався після болісного вильоту від Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер до цієї ідеї повертаються. Спортдир Луїс Кампос і головний тренер – Крістоф Гальтьє – внесли серйозні зміни у медичному штабі й знову підняли питання впроваження посади психолога.

Цілком ймовірно, що цей варіант реалізується таким чином, що професіонал із спортивної психології щоденно працюватиме з командою. Він буде проводити психологічне спостереження й налагоджувати командний дух, щоб допомогти у футбольному аспекті. Поки що такого спеціаліста у таборі парижан немає, але розглядається питання щодо його підписання.

Це не єдина зміна в медичному аспекті, яку розглядають в офісах ПСЖ. Французькі журналісти також повідомляють, що у клубі впроваджується посада дієтолога для першої команди.

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