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ПСЖ знайшов форварда на заміну Кавані

13:52 662 Читать на русском
ПСЖ знайшов форварда на заміну Кавані
Едінсон Кавані / Getty Images

Керівництво ПСЖ вже готується до відходу нападника Едінсона Кавані у Атлетіко.

Чемпіони Франції націлилися на трансфер Фернандо Льоренте з Наполі, інформує Le Parisien.

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Парижани узгоджують останні деталі переходу Кавані в ПСЖ, на місце "Матадора" і повинен прийти 34-річний іспанець. Основним центрфорвардом ПСЖ залишатиметься Мауро Ікарді. Льоренте не звикати до ролі гравця резерву, оскільки в Наполі його також рідко випускають у старті – більшість із своїх 17 поєдинків у сезоні 2019/20 він розпочинав на лаві запасних.

Нагадаємо, досвідчений іспанець приєднався до Наполі шість місяців тому на правах вільного агента.

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