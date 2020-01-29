ПСЖ знайшов форварда на заміну Кавані

Керівництво ПСЖ вже готується до відходу нападника Едінсона Кавані у Атлетіко.

Чемпіони Франції націлилися на трансфер Фернандо Льоренте з Наполі, інформує Le Parisien.

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Парижани узгоджують останні деталі переходу Кавані в ПСЖ, на місце "Матадора" і повинен прийти 34-річний іспанець. Основним центрфорвардом ПСЖ залишатиметься Мауро Ікарді. Льоренте не звикати до ролі гравця резерву, оскільки в Наполі його також рідко випускають у старті – більшість із своїх 17 поєдинків у сезоні 2019/20 він розпочинав на лаві запасних.

Нагадаємо, досвідчений іспанець приєднався до Наполі шість місяців тому на правах вільного агента.

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