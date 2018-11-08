ПСЖ зізнався у расовій дискримінації молодих гравців – офіційна заява клубу

ПСЖ відреагував на інформацію, що французький клуб застосовував расову класифікацію молодих гравців у власній академії. В офіційній заяві клуб підтвердив достовірність такого факту.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що ПСЖ застосовував расову класифікацію молодих гравців у клубній академії, яка полягала у негласному діленні футболістів на етнічні групи в період з 2013 по 2018 рік. Відповідну інформацію опублікувало видання Football Leaks. Анонімні джерела в клубі повідомили розслідувачам, що дані дії вчинялись для того, щоб не підписувати африканських гравців, оскільки немає впевненості в даті їхнього народження.

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ПСЖ визнав наявність таких дій, проте вказав, що це була ініціатива виключно керівника відповідного департаменту. Вище керівництво клубу не знало про такі дії своїх працівників.

"Головне управління ПСЖ ніколи не знало про систему реєстрації етнічних регіонів у департаменті набору персоналу. Ми засуджуємо такі дії, оскільки вони суперечать духу та цінностям клубу. Ми розпочали розслідування та вже взяли на себе зобов'язання встановити кодекс поведінки, а також посилити культуру поведінки серед усіх працівників клубу.

ПСЖ приймає гравців у клуб виключно на підставі їх можливостей та здібностей. Боротьба з усіма формами дискримінації є основоположним зобов'язанням клубу", – йдеться у заяві ПСЖ, опублікованій на офіційному сайті клубу.

Відзначимо, що французькі закони забороняють збирати та опрацьовувати особисті дані громадян, якщо вони прямо чи опосередковано можуть розкрити їхнє етнічне походження.

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