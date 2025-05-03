ПСЖ не зміг переграти на виїзді Страсбур (1:2) у 32 турі Ліги 1. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 32-й тур

Страсбур – ПСЖ – 2:1

Голи: Ернандес, 20 (аг), Лемаршаль, 45+3 – Барколя, 46

ПСЖ офіційно розкрив діагноз Дембеле – парижани повідомили про травму ще одного гравця перед Лігою чемпіонів

ПСЖ подумки вже у матчі проти Арсенала. Враховуючи, що всі питання щодо чемпіонства команда Луїса Енріке закрила, то парижани можуть дозволити собі грати другим складом.

Проти ельзасців ротація була значна і навіть знайшлося місце дебютанту. Тапе-Кобрісса вперше зіграв у Лізі 1 за ПСЖ. Лукас Ернандес, який дуже мало грає після повернення з лазарету, свій шанс змарнував, забивши у власні. Ще у першому таймі Страсбур знайшов можливість для другого гола. По перерві Барколя відіграв один матч, але на більше ПСЖ не спромігся.

Страсбур піднявся на четверту сходинку з 57 балами і вже за крок від зони Ліги чемпіонів. Ельзасці – відкриття цього сезону у Франції. Щодо Едуарда Соболя, то він вкотре не отримав ігрових хвилин.

Новий Гаррінча, герой 8-мільйонного хіта з Фліком, заміна Лєвандовскі: переможці Юнацької ЛЧ і не тільки