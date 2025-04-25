ПСЖ приймав Ніццу (1:3) у 31-му турі Ліги 1. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Франція, 31-й тур

ПСЖ – Ніцца – 1:3

Голи: Руїс, 41 – Сансон, 34, 46, Ндаїшіміє, 70

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Ніцца бореться за пряму путівку в Лігу чемпіонів, тому на відміну від парижан, "орлятам" потрібна була перемога. Сансон відкрив рахунок на 34 хвилині, але ПСЖ дуже швидко поновив рівновагу.

По перерві, Морган оформив дубль, забивши фантастичний гол боковими ножицями після передачі з флангу від Клосса. Третій гол у ворота парижан влетів несподівано. Ндаїшіміє забули прикрити захисники ПСЖ під час подачі стандарту. У підсумку Ніцца виграла 3:1.

Команда Луїса Енріке вперше програла в Лізі 1 у поточному сезоні. Безпрограшна серія парижан тривала у чемпіонаті Франції 30 матчів.

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