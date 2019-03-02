toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ здобув вольову перемогу над Каном завдяки дублю Мбаппе

20:44 185 Читать на русском
ПСЖ здобув вольову перемогу над Каном завдяки дублю Мбаппе
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Відбувся поєдинок 27-го туру чемпіонату Франції за участі лідера турніру ПСЖ та аутсайдера першості Кана.

 

Ліга 1, 27-тур

Кан – ПСЖ – 1:2

Голи: Нінга, 56 – Мбаппе, 59 (пен.), 87

К'єза зацікавив ПСЖ

Перша половина зустрічі пройшла під повним контролем парижан, але відкрити рахунок так і не вдалось.

В другому таймі саме гравці Кана шокували чинного чемпіона Франції забитим голом. Зрівняти рахунок допоміг арбітр матчу призначивши пенальті у ворота господарів, який вдало реалізував Мбаппе. Саме 20-річний нападник наприкінці зустрічі приніс перемогу ПСЖ, оформивши дубль.

Після 27-ми турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці випереджаючи найближчого переслідувача на 20 очок. Кан залишається у зоні вильоту на 18-й сходинці.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Теги
Кан - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Франція Кан Кан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук