ПСЖ здобув вольову перемогу над Каном завдяки дублю Мбаппе

Відбувся поєдинок 27-го туру чемпіонату Франції за участі лідера турніру ПСЖ та аутсайдера першості Кана.

Ліга 1, 27-тур

Кан – ПСЖ – 1:2

Голи: Нінга, 56 – Мбаппе, 59 (пен.), 87

К'єза зацікавив ПСЖ

Перша половина зустрічі пройшла під повним контролем парижан, але відкрити рахунок так і не вдалось.

В другому таймі саме гравці Кана шокували чинного чемпіона Франції забитим голом. Зрівняти рахунок допоміг арбітр матчу призначивши пенальті у ворота господарів, який вдало реалізував Мбаппе. Саме 20-річний нападник наприкінці зустрічі приніс перемогу ПСЖ, оформивши дубль.

Після 27-ми турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці випереджаючи найближчого переслідувача на 20 очок. Кан залишається у зоні вильоту на 18-й сходинці.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів