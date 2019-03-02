ПСЖ здобув вольову перемогу над Каном завдяки дублю Мбаппе

Відбувся поєдинок 27-го туру чемпіонату Франції за участі лідера турніру ПСЖ та аутсайдера першості Кана.
Ліга 1, 27-тур
Кан – ПСЖ – 1:2
Голи: Нінга, 56 – Мбаппе, 59 (пен.), 87
К'єза зацікавив ПСЖ
Перша половина зустрічі пройшла під повним контролем парижан, але відкрити рахунок так і не вдалось.
В другому таймі саме гравці Кана шокували чинного чемпіона Франції забитим голом. Зрівняти рахунок допоміг арбітр матчу призначивши пенальті у ворота господарів, який вдало реалізував Мбаппе. Саме 20-річний нападник наприкінці зустрічі приніс перемогу ПСЖ, оформивши дубль.
Після 27-ми турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці випереджаючи найближчого переслідувача на 20 очок. Кан залишається у зоні вильоту на 18-й сходинці.
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