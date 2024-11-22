У Франції стартував 12 тур Ліги 1. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 12 тур

Монако – Брест – 3:2

Голи: Акліуш, 5, 90+1, гравець № 17 – Сіма, 50, Ажорк, 90+6

ПСЖ – Тулуза – 3:0

Гол: Невеш, 35, Беральдо, 85, Вітінья, 90+1

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Брест, якому серед наступного тижня грати в ЛЧ, зазнав чергової поразки в Лізі 1. "Пірати" програли одному з лідерів чемпіонату – Монако. Команда Руа провалила повністю перший тайм, дозволивши господарю легко підходити до своїх воріт. Знову Брест, як і в минулому турі, пропустив три м'ячі. Оборона команди регулярно припускається помилок, а останній "сухий" матч був аж напочатку жовтня.

Луїс Енріке зустрічався з Тулузою, яку тренує іспанець Карлес Мартінес Новель. "Фіолетові" у першому таймі взагалі не заважали ПСЖ контролювати гру. Завдяки цьому Невеш відкрив рахунок. По перерві Тулуза діяла агресивніше, але небагатьма моментами не скористалася, а ось парижани забили двічі до фінального свистка.

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